Germán Pezzella: "En Italia hay mucho sufrimiento y se viven situaciones extremas"

El defensor bahiense de Fiorentina, Germán Pezzella, aseguró este miércoles que se viven "situaciones extremas" en Italia, donde evoluciona del coronavirus sin síntomas, aislado y con controles cotidianos.

"Tomen conciencia, respeten las normas y quédense en sus casas en Argentina. Están a tiempo de prevenir un montón de cosas. Acá en Italia hay mucho sufrimiento, se están viviendo situaciones extremas", apuntó el ex River en un video subido a su cuenta oficial de Twitter.

"Este virus es cada vez más peligroso y se propaga con mayor velocidad. Se lo dice alguien que lo está viviendo en primera persona. No son vacaciones, hay que quedarse en las casas y pensar en el otro. Es un virus silencioso, no se sabe si uno lo tiene o no, cumplan las normas", explicó.

Además, el ex River comentó en un video realizado por el municipio de Bahía Blanca: "Están a tiempo en Argentina de prevenir un sufrimiento mayor".