"El coronavirus nos pegará de forma devastadora", analizó Pepe Sánchez

Juan Ignacio "Pepe" Sánchez conversó esta mañana en LA BRÚJULA 24 respecto a la determinación que tomó horas atrás, vinculada con poner a disposición el Dow Center ante la pandemia mundial de coronavirus que se ha ido aproximando peligrosamente y con mucha fuerza en el país.

"Esta enfermedad nos va a pegar de forma devastadora, no se salva nadie porque, además, viene el invierno y siempre hay que pensar el escenario más complejo. Es mejor exagerar y después se verá", enfatizó Sánchez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, el ex basquetbolista de la Generación Dorada admitió: "Estoy preocupado hace muchos días como todo el mundo, o como todos deberíamos estar. Tenemos una posibilidad gigante de ver lo que pasa en otros lugares y cómo uno distingue entre culturas y diferencias sociales. Cuanto antes tomemos conciencia más posibilidades vamos a tener de no colapsar".

"El virus está en todos lados, debemos ver cómo mantenernos de pie como sociedad. Uno ayuda desde donde sea y apela al sentido común. Para qué sirve un lugar como el Dow Center si no es para ponerlo a disposición. Hoy hay que pensar de qué manera damos una ayuda a las autoridades y la gente del servicio sanitario", sostuvo Sánchez en otro segmento de la entrevista radial.

Además, recalcó: "Uno contribuye e intenta colaborar porque sino se hace muy difícil que alguien. No tengo redes sociales propias y hoy me arrepiento muchísimo. Nosotros trabajamos con la gente joven que es más difícil que tomen conciencia porque cuando lo sos te sentís He Man. Son ellos quienes siendo asintomáticos pueden transmitir esto a todos lados".

"Todos cometemos errores e hicimos cagadas sin saberlo. El tema es ver qué haremos a partir de hoy. El Estado tendrá que darle soluciones a la gente pero el rol nuestro es colaborar, concientizar y poner a disposición lo que tengamos. Hay una nueva realidad que aún no estamos viviendo", añadió.

Por último, planteó un escenario ventajoso: "Tenemos la chance de poder ir un poquito adelante, no sé cuánto va a disminuir o aminorar lo que va a pasar. Pero podemos usar el tiempo que tenemos, a diferencia de otros países que no lo tuvieron. Me parece que, en ese sentido, tenemos que comprender que no van a ser 15 días y volvemos a la vida normal".