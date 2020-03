Mirtha Legrand y el coronavirus: "Estoy preocupada, hoy me levanté con angustia"

El coronavirus afecta a toda la sociedad a nivel mundial pero se sabe que los más expuestos ante el avance de la enfermedad son los adultos mayores de 65 años. De a poco se están tomando distintos recaudos al respecto, y la televisión dio cuenta de ello: distintos programas modificaron su estructura y tratan el tema a toda hora.

¿Qué hará Mirtha Legrand al respecto? A sus 93 años de edad y a pesar de declararse "muy asustada", la conductora tiene planeado hacer sus programas del fin de semana. Eso sí, está tomando muchos recaudos para evitar quedar expuesta al COVID-19. Y coincidió con las medidas sanitarias que está tomando el gobierno de Alberto Fernández. De todo ello habló con Clarín, vía telefónica.

"Sí, estoy preocupada, sobre todo porque hablan de las personas mayores, que son más propensas a enfermarse. Yo no puedo creer que un virus nos haya sometido a todo el universo", arrancó diciendo la conductora.

A la hora de hablar de su método para protegerse, Mirtha dijo que no sale prácticamente de su casa. "Me lavo las manos muchas veces al día con el alcohol con gel, todo lo que hacemos todo el mundo", agregó.

"Noto a la gente muy preocupada, muy asustada y temerosa. Yo me desperté esta mañana con una angustia en mi pecho, en mi corazón y en mi estómago... Me di cuenta de que uno está dominado por esto. El miedo nos invade", acotó.

De todos modos, la conductora confirmó que mañana realizará su tradicional programa. "Lo tengo a Lanata, así que tengo un solo invitado. El domingo son cinco", dijo.

"Nacho (Viale, su nieto, productor del ciclo) no me dijo nada, y del canal no me llamaron. Veo que está la promoción en el aire, así que sigue la programación normal. Pero hay que tomar los recaudos. Por ejemplo, cuando tengo un solo invitado yo estoy sentada a la cabecera y el invitado está muy cerca mío porque es con el único que hablo. Mañana lo que voy a pedir es que lo pongan (a Lanata) a un metro y medio de distancia. Se toman recaudos... Estamos todos muy asustados", mencionó.

Con respecto a las medidas que tomó el gobierno, Mirtha dijo que le parecieron muy acertadas y llamó a "no hacerse el piola".

"Vi la Cadena Nacional anoche. Por una vez seamos disciplinados los argentinos y cumplamos con todo lo que sugieren, por lo menos al principio. Son catorce días. Hay que ponerse las pilas, obedecer y no hacerse el piola diciendo yo hago lo que quiero. No, esta vez no hay que actuar individualmente", dijo.

""Lo único que puedo decir que es nos cuidemos entre todos. Quién te dice, quizás esto sea un motivo de unión para todos los argentinos", completó.