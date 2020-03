"Podés conservar a tus dos papás": el emocionante fallo de una jueza tucumana

Con un emotivo fallo, una jueza de familia resolvió la situación de una nena de 9 años, quien “tiene dos papás” porque fue reconocida legalmente y vive con uno de ellos, pero mantiene relación cercana también con su papá biológico.

Se trata de la magistrada Mariana Josefina Rey Galindo, jueza de Familia y Sucesiones de Monteros, Tucumán, quien dictaminó que Juli (nombre ficticio) conserve a ambos padres y que junto con su madre sean los progenitores de una familia “pluriparental”.

"Vi una realidad que existe y que hay que defenderla por más que no esté escrita en las leyes. Cuando yo me entrevisté con ella, tuvo una claridad absoluta para convencerme de que ella tenía dos papás", expresó en comunicación con el programa Hoy También de LA BRÚJULA 24.

En el caso de esta sentencia, la menor es hija biológica de Roberto L, pero desde que nació, su madre estaba en pareja y se casó con Jorge S., quien la reconoció en el acta de nacimiento legalmente como su hija. Hasta el día de hoy, Juli vive con él, pero tiene vínculo con Roberto, con quien pasa los fines de semana. Hace tiempo, su papá biológico pidió reconocerla ante la ley, por lo que la paternidad de Jorge sería desplazada.

"Juli tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes -y admiro tanta valentía- que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia (...)”, escribió la jueza en su fallo.

"No hay que contraponer el derecho y el amor. El derecho debe contemplar el amor como fuente y me parecía muy cruel que tenga que elegir entre el cariño de dos padres, que están presentes, que la cuidan y que se preocupan por ella", manifestó la magistrada durante la entrevista radial.

"Con 9 años puso en jaque a todo el sistema jurídico. Podríamos haber elegido otras opciones claramente, pero decidí tomar la que más reflejaba su actualidad, más allá de que se trate de un acto inconstitucional", expresó Rey Galindo.

En la setencia afirma que por estos motivos, decidió que es “un derecho intrínseco, esencial, individual y personalísimo de Juli a continuar en la conformación familiar y parental que tiene y que disfruta (serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista)”. Y agregó: “Entrometerme en eso -su vida- e impedir a cualquiera de los papás de Juli que sigan funcionando como tal (como su auténtico papá) sería una verdadera torpeza e imprudencia jurídico-estatal”, por lo que determinó que se trata de un caso de “multiparentalidad” o “pluriparentalidad”, y ordenó que se sume al acta de nacimiento (donde figuran la madre y Jorge) a Roberto, su padre biológico.

Para Rey Galindo, existen nuevas miradas y ya no existe solamente un modelo de familia.

"El derecho debe readecuarse todo el tiempo. Actualmente hay un debate muy importante en el derecho, en la sociología y en la psicología. Hay muchos interrogantes que se están abriendo y siempre vamos a encontrar voces en contra. Pero creo que negar estas realidades sería un error", completó.