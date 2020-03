Gabriel Heinze sorprendió a todo Vélez y renunció a su cargo

La conferencia de prensa de Gabriel Heinze en la Villa Olímpica parecía tener un desarrollo normal hasta que Gabriel Heinze anunció que el lunes, ante Unión, dirigirá su último partido como entrenador de Vélez.

"Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", dijo el Gringo.

Y agregó: "Vélez me dio mucho más de lo que yo le di. Esta Institución es extraordinaria, me voy para hacerle un bien al club porque si fuese por mí me quedo. Vélez estará siempre en mi corazón. Tuve una sola cosa en la cabeza: defender este gran escudo".

Sobre el partido del final, dijo lo siguiente: "Uno va a hacer todo lo posible para ganar en Santa Fe y dejar posicionalmente a la institución ahí arriba. De no darse el resultado nada va a tapar todo lo importante y lindo que vivimos en este torneo, pero vamos a hacer todo lo posible por conseguir el triunfo".

En total, Heinze dirigió a Vélez en 70 partidos, con 30 victorias, 22 empates y 18 derrotas.

Fuente: TyC Sports