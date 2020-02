Sergio Berni explicó en La Brújula 24 los cambios en la policía

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 y habló de todo.

Con el eje puesto en los cambios en la cúpula policial local, entre los que se destacan la llegada de los comisarios Caminada -Superintentente- y Cheppi -Distrital-, el ministro abordó también el fallido operativo antes del partido entre Olimpo y Villa Mitre, y el futuro de la Policía Local, entre otros temas.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, Berni aclaró que "no hay ningún mar de fondo, la Provincia requiere de prácticamente una actividad las 24 horas y hay problemas todo el tiempo, sobre todo en una situación como la que estamos de emergencia en seguridad".

"A partir de allí, no quisimos actuar de manera reactiva sino tomarnos el tiempo necesario para determinar lo que falló y, por eso, hemos decidido los reemplazos anunciados", explicó el funcionario.

Y agregó, en relación a los uniformados salientes: "Yo lo que miro es la capacidad reactiva de cada uno de los hombres, la responsabilidad penal la determinará el juez".

Más de Berni:

Aldo Caminada - Nuevo Superintendente de la Región Sur

"Es una persona que tiene conocimientos de Bahía y la región, hemos visto el legajo del aire como se dice en la jerga, que es lo que no está escrito en ningún archivo pero que la gente comenta. Nos parecía la persona indicada, aunque los pingos se ven en la cancha y cualquiera se puede equivocar".

"Esperamos que desde aquí sea su trampolín para terminar de la mejor manera su carrera policial".

El operativo fallido

"Cuando se hacen cambios para justificar un error, no me parece que sea el camino. Yo como Ministro me hago cargo de lo que ha sucedido y considero que podría haberse realizado un operativo más activo".

"Yo defino de acuerdo a la responsabilidad que me compete, por algo la provincia está en emergencia de seguridad. Muchos esconden la cabeza como el avestruz, pero yo creo que hay que visualizarlos para actuar en consecuencia".

El rol de Federico Susbielles

"Todos estos días estuve hablando con Federico Susbielles, que es una persona a la que conozco y quiero mucho. Ha sido un poco nuestro asesor territorial sobre la situación general en la policía, a tal punto que además de los cambios hemos puesto a Federico Montero -ex director de Defensa Civil- como nexo entre la conducción política y la policía para que no sientan que están lejos de todo. Nos va a permitir estar conectados las 24 horas".

Alvarez Porte

"Yo creo que en situaciones como las dichas, la sumatoria de voluntades son muy importantes. El subsecretario de Seguridad de la Municipalidad tiene una función política y necesita un par para poder relacionarse y que nosotros le demos una devolución de cómo funciona el delito".

"El delito no reconoce fronteras ni religión, es nuestra obligación sentarnos a resolver los problemas de la gente y la designación de Federico Montero es para darle un instrumento más al Intendente para que pueda interactuar permanentemente con nosotros".



Policía Local

"Durante varios años se fueron implementando políticas de parches, coyunturales. Aquellos que venimos del estudio de una práctica diaria nos vimos sorprendidos negativamente. Lo primero que tenemos que hacer es generar un trabajo que nos permita relacionar a toda la policía y devolverle la cadena de mando".

"En Bahía hay más de 400 policías locales y en el medio no hay nada. Eso repercute negativamente, no tienen cadena de conducción. No nos podemos olvidar que fueron incorporados con 5 o 6 meses de práctica, pero no es culpa de ellos sino de aquellos que no se ocuparon en profesionalizarlos y así terminamos en Chocobar".



Denuncias penales por los incidentes

"Al haber una muerte ya hay una denuncia de oficio y nosotros como auxiliares de la justicia estaremos a la altura de las circunstancias. Es un delito de acción pública el que se ha cometido, pero lo determinará la justicia en su investigación".

"Acá no venimos a encubrir a nadie, por el contrario nos ponemos a disposición de todo lo que necesita la Justicia, más allá que los autores materiales están detenidos".

La nota completa: