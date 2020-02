Crimen del hincha: "A mi hijo lo usaron de escudo"

Patricia Paz es la mamá de Sergio Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo de 28 años que fue asesinado a metros de la sede de Villa Mitre, en la previa del partido entre "tricolores" y "aurinegros" por el Torneo Federal A disputado hace diez días.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y luego de concretada la detención de Lucas Javier Schwaner, máximo sospechoso de haber realizado el disparo letal, la mujer visiblemente conmocionada describió sus sensaciones luego de lo ocurrido.

"No le deseo la muerte, porque no me pongo a la altura de un asesino. Le deseo que quede preso para siempre porque a nosotros se nos derrumbó la vida", sostuvo Paz en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Mi hijo no era un barrabrava, era un apasionado de Olimpo. Nos tocó a nosotros y que haya un tiroteo como se ve en las películas y nadie frene nada no lo puedo creer. Pido que aparezcan los otros que dispararon".

"Tengo algo de tranquilidad en que se haya arrestado a quien mató a mi hijo. Pero los clubes no pueden decir que no sabían nada, dónde estaba el comisario que tenía que organizar la seguridad del partido", se preguntó indignada en otro segmento de la entrevista radial.

Consultada respecto a los instantes previos al triste desenlace, enfatizó: "A mi me llegó una foto de mi hijo que hasta las vías de Falucho y Parchappe iba solo. Alguien se le subió a la moto. No sé si lo envalentonaron o lo obligaron. La persona que lo usó de escudo tiene que aparecer y pagar por eso".

"Tengo miles de preguntas sin respuestas. Sé que el municipio no tiene nada que ver, pero la Subsecretaría de Seguridad sabía que esto podía ocurrir y no se armó un operativo acorde. Nadie paró nada", destacó.

Por último, concluyó con un mensaje desgarrador: "Sé que toda persona a la que se le muere un familiar sufre, llora y tiene un duelo. Yo todavía no lo pude hacer porque me moví a la par de mi abogada, buscando ayudar a la causa. Espero que este asesino de ahora en más no sepa lo que es dormir tranquilo".