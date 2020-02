Exitoso trasplante bipulmonar a una joven bahiense que estaba en emergencia

Belén Arias, una joven bahiense de 17 años, que se encontraba en emergencia nacional desde hacía cuatro meses, recibió hoy un trasplante bipulmonar en el Clínica Favaloro.

GRACIAS DIOS!!GRACIAS ANGEL DONANTE!!El transplante fue con exito ahora a esperar las primeras 72 hrs🙏🙏❤X Belen Posted by Sandra Suau on Tuesday, February 18, 2020

"Entró en el quirófano a las 5 y salió a las 12:50. Hace un ratito hablamos con el doctor Bertolotti y nos dijo que todo había salido muy bien. Que los pulmones de Belén estaban deteriorados, pero que no habían tenido inconvenientes para poder sacarlos y que los pulmones que le pusieron eran perfectos para ella", mencionó Sandra, su mamá, en comunicación con la redacción de LA BRÚJULA 24.

El donante es un muchacho joven, más o menos de la misma edad que Belén, del que no trascendieron mayores datos.

"Cuando nos enteramos que había aparecido el donante, nos miramos y no lo podíamos creer. No nos queríamos terminar de ilusionar hasta que no se confirmara del todo. Fue una emoción muy grande para las dos. Hoy Belén estaba muy nerviosa, pero era normal. La sigue peleando", completó.

Ahora, la joven bahiense deberá esperar 72 horas para observar la evolución de este trasplante.

"Obviamente, entiendo el dolor de la mamá del muchacho que donó los órganos. Yo también perdí un hijo de esa edad. Sé lo que se siente", explicó.

La historia de Sandra, la mamá de Belén, es trágica. La fibrosis quística ya le quitó a dos de sus hijos. Hace cuatro años y con apenas dos meses de diferencia, fallecieron Leonel (8 años) y Matías (20).

"Lo que más pido es que sigan rezando por ella. Es la única hija que me queda", finalizó.