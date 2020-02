Jimena Barón publicó un video para pedir disculpas y quebró en llanto

Tras la polémica que generó Jimena Barón (32) por el escandaloso afiche que realizó para promocionar su nueva canción llamada Puta, la actriz y cantante canceló sus shows y se recluyó en su casa en donde estuvo con asistencia psicológica y psiquiátrica.

Fue una semana intensa en donde varias celebridades reaccionaron al debate que se generó sobre prostitución y trata de personas. Algunas figuras, como Lourdes Sánchez o Mónica Gutiérrez liquidaron a Barón; en tanto, Moria Casán y Carla Peterson saltaron a defenderla públicamente.

Jimena había escrito un comunicado extenso que publicó en Instagram, pero luego borró por las repercusiones que generó. En esa bola de nieve, eligió llamarse a silencio. Hasta hoy. Este jueves 13, Barón rompió el hermetismo y compartió un video de 10 minutos en su cuenta de Instagram en donde, al borde del llanto, hizo su descargo.

"Aparezco ahora que me siento un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido. Si herimos susceptibilidades, quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto. Jamás lo sería", comenzó su relato, con un tono de voz que denotaba arrepentimiento.

Luego sí, la ex mujer de Daniel Osvaldo, contó cuáles fueron sus motivos para componer Puta, tema que no salió a la luz pero que ya generó más ruido que cualquier otro de sus trabajos. "Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres. De todas. De las que no piensan como yo, de las que eligen cosas que yo no elegiría también. Y esa va a ser mi postura siempre. Intento todos los días ser menos hipócrita y mejor persona. Intento utilizar mi voz, mi llegada, mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras, que son minoría y que tienen necesidades que yo no tengo...".

La cantante y creadora de La cobra también habló sobre el movimiento feminista​ y cómo le afectó que muchas personas del mismo género la criticaran con saña: "Creo que el feminismo, del que tanto se está hablando estos días, debería tratarse de eso: de la otra. Me puedo equivocar como cualquier persona. Todo tiene una magnitud y una exposición distinta, pero elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar. Soy un ser humano como todos ustedes. Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, loco. Eso es muy triste, yo estuve bastante aislada por un tema de salud. Estuve como el orto estos días. No interesa, no me quiero poner en víctima. Sé que salió mucha gente a decir de todo. Pero la violencia entre nosotras, no....".

Y amplió su postura con una reflexión y un pedido especial: "Sé que hay mujeres que salieron a decir cosas horrorosas contra mí, pero no las puteen. La lucha no es entre nosotras. La lucha es contra el machismo, contra el patriarcado. Incluso cuando nos equivocamos o cuando no estamos de acuerdo. Tenemos que estar juntas y pelear por nuestra libertad y nuestros derechos. Tenemos que acompañarnos incluso cuando pensamos diferente. Paren la violencia. Lastima un montón. Paremos con eso...".

Lógico, en una parte de su extenso descargo, se refirió al proceso creativo que la llevó a promocionar Puta, su nuevo sencillo, que según dio a entender la artista, no saldrá finalmente a la luz. "Puta era una canción más. Intenta hacer sentir bien a la mina que le dicen cosas chotas. Yo soy la protagonista. A mí me dicen 'puta' hace un montón, me dicen que soy una groncha, que me visto como el culo, que soy una bruta. Hay muchas minas que se van a sentir identificadas porque son juzgadas todo el tiempo. Esa canción habla de mí y se la dediqué, cuando la escribí, a todas estas minas que también son señaladas y que intentan hacerlas sentir mal....".

Entre lágrimas, ya en el final del video, su tono se empezó a quebrar y concluyó pidiendo disculpas nuevamente: "Me comprometo a ponerme bien rápido para aquellos que me quieren escuchar. En fin, está bien si consideran que me mandé una cagada. Que me lo digan, que me lo hagan sentir. Está bien. Es justo. Pero presten atención a la música, a sus ídolos, a los que están primeros en los mainstreams. ¿A dónde ponen a la mujer? Si vamos a salir con lupa, se la ponemos a todos. Ojo con lo que escuchan...".

Fuente: Clarín