Presentaron oficialmente la llegada del Turismo Nacional a Bahía

Ya se palpita. Cada vez está más cerca la reinauguración del autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana. En la tarde de hoy, el intendente Héctor Gay y el secretario general del sindicato de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, encabezaron la conferencia de prensa en la que se presentó oficialmente el arribo del Turismo Nacional a Bahía Blanca.

Junto a ellos estuvieron presentes Hugo Paoletti, presidente de APAAT, entidad que maneja la categoría; Sebastián Pérez, piloto bahiense que participará en la Clase 2; Adrián Saschrgorodsky y Gustavo Altuna, quienes son parte del proyecto del nuevo autódromo y socios del Club Crisol.

El jefe comunal indicó que “estamos muy contentos. Todos sabemos lo que pasó con el autódromo. Los diez años que no lo tuvimos y las promesas incumplidas. Hubo mucha gente que trabajó para este momento”.

“Recuerdo las reuniones con Miguel (Aolita) y con Adriá (Saschrgorodsky) al inicio de la gestión y ahora tenemos un autódromo a la altura de una ciudad fierrera. Hay que destacar el trabajo de mucha gente y de los privados. Detrás de todo esto hay orgullo, pasión, la camiseta bahiense, y un trabajo en equipo de mucha gente para que esto se concretara”.

Por su parte, Miguel Aolita aseguró que “hoy es un día importante, y el más emocionante va a ser el domingo, cuando cortemos la cinta y larguemos la bandera a cuadros”.

“En 2013 (el entonces líder del sindicato) Ezequiel Crisol me pidió una mano con el autódromo. Cuando pasaron las elecciones me reuní con el intendente y entendimos que necesitábamos inversores privados. Trabajando el Estado, las instituciones intermedias y el inversor privado se puede llegar a buen puerto y eso se pudo demostrar en Bahía. Y quiero decir que sin Adrián (Saschrgorodsky) eso no se podría haber hecho”.

EL AUTÓDROMO SE INAUGURA EL DOMINGO CON EL TN

Los días 21, 22 y 23 de febrero el Turismo Nacional arrancará su competición 2020 en el autódromo Ezequiel Crisol, evento que servirá para el relanzamiento del circuito bahiense.

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse a partir de hoy lunes y tienen un valor de $600 las generales y $1.200 boxes.

Los puntos de ventas asignados están en Vieytes 844, Rondeau esquina Estomba, O´Higgins 326, Montevideo 93 y Sarmiento 2153.

El fin de semana de la competencia los tickets podrán comprarse directamente en el autódromo, con los siguientes valores: $150 autos, $700 las generales y $1400 boxes.