Del "El Rey León" a la vida real: grabaron a un babuino con un cachorro de león

"COMO RAFIKI Y SIMBA"🦁👑 Imágenes inéditas de un babuino cargando a un león cachorro en un parque nacional de Sudáfrica. Lo llevó de un árbol a otro como si fuera una de sus crias en una imagen que recuerda lo ocurrido durante la película @lionking. 📹Las imágenes “a lo Rey León” fueron captadas por Kurt Schultz durante un safari, quien afirmó que en décadas nunca habían visto ese comportamiento entre los animales. ¿Eran Rafiki y Simba? #southafrica #safari #lionking