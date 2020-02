Ofrece $ 100 mil a quien le dé datos de los delincuentes que le robaron

La publicación realizada por un vecino de Pehuen Có en su cuenta de Facebook habla a las claras de la desesperación y el enojo que ha generado la ola delictiva en la localidad balnearia, y que trajo como consecuencia que fueran relevados de sus puestos todos los efectivos policiales que allí trabajaban.

Julián Huertas publicó en la red social que ofrece 100 mil pesos a quien pueda darle información sobre el robo que sufrió en su casa el domingo pasado a las 19. En ese momento estaba ahí su hijo de 13 años, a quien le pegaron y lo obligaron a encerrarse en el baño. “Fue muy angustiante que me dijeran que lo habían agredido”, le contó a la redacción de LA BRÚJULA 24.

“Creemos que se movían en una camioneta Ford Ecosport de las viejas, porque mi hijo y un vecino lograron seguirlos. A mí me llevaron dinero y algunas otras cosas más, pero no me interesa recuperar nada de eso. Solo quiero saber quiénes son para que vayan presos y vuelva la tranquilidad al pueblo”.

Además, Huertas explicó que está haciendo él mismo una investigación del caso: “Hago lo que la policía no hizo en su momento. Estuve recorriendo y hablando con mucha gente. Incluso he pedido cámaras de seguridad de privados”.

A tal punto llega la indignación del vecino que publicó su teléfono para recibir datos de los ladrones: 2914169616.

“Nosotros vivimos del turismo, ya sea directa o indirectamente, y necesitamos que este vuelva a ser un lugar tranquilo para que nos quieran visitar”.