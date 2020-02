Matías Menvielle: "Trabajamos para estar dentro de los cinco primeros"

“Venimos trabajando muy fuerte a contra reloj hace un mes y medio. Se fue dejando para lo último los detalles pero estamos confiados en llegar con todo listo para la primera fecha en El Crisol, como objetivo nos planteamos es estar dentro de los cinco primeros”, le dijo a Mejor Vuelta de La Brújula 24.

“A mitad del año pasado compramos este auto, habíamos adquirido una carrocería de Chevrolet Cruze en 2017 conseguimos los caños y tomamos la decisión de comenzar a construirlo junto a Gary Lauretta, mi papá y los mecánicos con quienes hay que sacarse el sombrero. Le tengo fe que va a funcionar, estamos luchando por este proyecto y soy muy optimista porque vamos a estar estrenando un auto cero km”.

Estamos peleando para juntar el presupuesto pero elegimos esta actividad y nos gusta . Por eso cuando se tiene el resultado es doblemente satisfactorio, porque uno vive para el proyecto. Muchas veces salíamos desde el taller con el auto solos con mi papá para el fin de semana de carrera”, y agregó "cuando en Clase dos, salí segundo en pista y finalmente gané por técnica, lo dije en el reportaje con salir segundo ya gané, estar en un podio haciendo todo nosotros con el esfuerzo que implica tiene un sabor diferente”.

Desandando la historia de Menvielle que cuenta con sólo 21 años comentó:

“Con cuatro años me subí a un karting que me obsequió mi padrino, a los siete años debuté en las categorías de Karting pampeanas donde corrí cinco años, me fui competir a nivel nacional, volví a la Fórmula Pampeana y a de ahí emigré a las categorías con techo en el Turismo Nacional”.

Respecto a la categoría mayor del TN, relató que tuvo una buena adaptación desde el principio ante el exigente nivel y los pilotos de renombre que la compone.

“La diferencia con la Clase 2 radica principalmente en la potencia, en la Clase 3 son entre 60/ 70 caballos más que se transmite a la rueda y hay que saber acelerar moderadamente, además se aprende a resolver ciertas situaciones que pueden presentarse en cada carrera”, explicó.

“Correr en el autódromo de Bahía Blanca va ser un desafío porque no tengo referencia anterior, por lo que me han comentado es distinta la primera curva, antes era un curvón de tercera y hoy es una horquilla, por eso me entreno en simulador que es de gran ayuda”, finalizó.