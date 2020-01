Saldamando: "El campeonato viene siendo como una montaña rusa"

Después de integrar el podio durante la décima fecha y meterse en la zona de Playoff, Fernando Saldamando analizó su desempeño en el Campeonato Estival de Midget 2019-20.

“No pensé tener resultados satisfactorios tan rápido. Me sumé con una visión a futuro y si bien en el Invernal nos fue bien, no lo asimilé como parámetro porque consideré que faltaba la mitad de la categoría”, dijo en comunicación con el programa MEJOR VUELTA, de LA BRÚJULA 24.

“El retorno me lo tomé con calma. Tengo la cabeza preparada por si las cosas no se dan, me lo planteé así porque no estaba seguro de estar a la altura porque el Midget son resultados de una noche. Cuando ves que el desarrollo de la fecha se complica no hay que improvisar soluciones, porque podés terminar golpeando el paredón como me pasó antes del receso”, relató.

Medirse con el puntero y protagonista del Estival, Roy Altamirano, meterse en la final, tener un buen desempeño en competencia y el apoyo del público le brinda confianza para lo que resta de la fase regular.

“El campeonato viene siendo como una montaña rusa. Estamos trabajando en revisar todo. Martin (Saldamando, su hermano) le realizó un mantenimiento riguroso y ahora el motor está afuera para ser revisado y encarar tres carreras sin sacarlo del auto”, explicó.

“Estoy retrasado con el tema de la largada pero no me incomoda porque para revertirlo tendría que hacer un cambio muy grande, manosear todo el auto y eso puede desconfigurar la cualidad más relevante que tiene después de la primera curva. Quizás más adelante pero dependerá de los resultados”, agregó.

"No estoy pensando en el Playoff. Si he pensado algunas cosas por si se da. Obviamente que me gustaría, pero mi intención desde un principio era mostrar un auto distinto, que tenga evolución y poner en valor una opción más de chasis de Midget. Vamos tranquilos fecha a fecha”, concluyó.