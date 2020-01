La tercera vía de los radicales

Virginia, de qué lado estás

Muchos de los dirigentes del radicalismo que estaban en desacuerdo con el gobierno de Cambiemos y tampoco comulgan con la expresión kirchnerista de Alberto Fernández se encuentran “boyando” y tratando de establecer qué postura van a tomar de aquí en adelante.

Una de las políticas que conforman ese grupo es Virginia Linares, quien comentó que ni apoyaba la gestión anterior, ni tampoco se siente integrante de la militancia K, postura que sí transita su marido, el ex funcionario comunal Carlos Fabaro.

Bahía Indiscreta pudo saber que la ex dirigente radical no está alejada de la política ni mucho menos, pese a haber roto todo vínculo con Margarita Stolbizer. En diciembre comenzó a formar parte de un espacio que surgió en Buenos Aires y que se llama Progresistas en Red. Ya asistió a una serie de reuniones con otros militantes que han quedado fuera de los dos principales frentes que se disputan en la actualidad los nichos de poder.

“Sigo buscando mi espacio. Necesito militar y tener discusiones de los temas coyunturales en espacios grupales y no en las redes. Igual, mi sobrino me dice que me tengo que adaptar… ”, reflexiona, un poco en serio y un poco en broma. “El espacio no tiene una figura que uno pueda decir ‘esta es la conocida’, pero sí hay gente muy valiosa”.

En cuanto a su opinión con relación al nuevo gobierno, asegura que “el discurso de la asunción de Alberto Fernández estuvo muy bien. Ahora quiero verlo en los hechos. No dejo de tener miradas críticas”, aseguró Virginia, quien además tiene un respeto especial y una coincidencia de ideas con Daniel Arroyo, el nuevo ministro de Desarrollo Social de la Nación.”Lo que pasa con el tema social y con los derechos para mí es super importante”.

Mientras tanto, a nivel provincial y buscando diferenciarse de la figura de María Eugenia Vidal, emerge la figura del intendente de San Isidro Gustavo Posse, cada vez más lejos del PRO puro.

El propio Posse ya tiene a su alfil en Bahía. Se trata del odontólogo Fernando Roig, quien comanda esta propuesta en la búsqueda de la renovación de autoridades.

A tal punto que, en las últimas horas se lo pudo observar en distintas fotografías que circularon en redes, junto a la concejal del bloque unipersonal Arturo Illia, Gabriela Schieda. Una imagen que no pasó para nada desapercibida…



Se viene la remodelación del Parque Independencia

La semana pasada el Municipio firmó un convenio con el Colegio de Arquitectos de la Provincia para llamar a un concurso y, de una vez por todas, darle al Parque Independencia el aspecto que se merece. La idea es dotar de las mismas posibilidades a todos los arquitectos que quieran participar, para obtener el mejor producto posible mediante la libre competencia.

“Queremos consolidar el valor patrimonial del Parque e incentivar la participación de la comunidad”, comentan en Alsina 65.

El llamado a concurso será el 1° de julio próximo, y el 1° de septiembre será el cierre formal. Habrá premios para los proyectos mejor ranqueados por el jurado que se va a conformar. Los mismos serán entregados en octubre, cuando se sabrá también el ganador. El total de dinero a repartir será de $624 mil. El primer puesto se llevará 364 mil, el segundo 182 mil, y el tercero 78 mil pesos.

“La idea es que el trabajo ganador esté presupuestado para el 2021. Queremos que sea un hito en la renovación del espacio público” comentaron a esta indiscreta sección desde la comuna, sin pasar por alto que el que viene será un año electoral.



Más controles en el Parque de Mayo

Se ha convertido en un triste clásico que muchos de los que van a hacer un asadito al Parque de Mayo inicien las llamas sobre o dentro del tronco de algún árbol.

A la una de la madrugada del último sábado, un grupo de inspectores del Municipio junto con policías de la Comisaría Séptima hicieron un operativo especial en el espacio público y detectaron a un grupo de personas haciendo fuego. Por supuesto que pudieron frenarlos.

“Además de estar mal, es totalmente injustificado, porque hay fogones nuevos, y este año vamos a hacer más”, comentaron desde el Ejecutivo.

Esta semana habrá una reunión para diagramar más controles. Quieren terminar de una vez por todas con este tipo de prácticas. “Es una violación a la Ordenanza de Arbolado Urbano. Se trata de un delito contravencional. A quien encontremos iniciando el fuego al pie de un árbol, le haremos un acta que enviaremos al Tribunal de Faltas y habrá multas”.



La oposición define si va a la Justicia

“Es una decisión política que estamos analizando”. Esa fue la respuesta de una fuente del Frente de Todos cuando esta sección le consultó sobre la posibilidad de judicializar la polémica que se generó en el Concejo Deliberante, cuando el oficialismo suplantó a la edil Schieda para aprobar el aumento de colectivo.

Desde la oposición, tomando más distancia y ya sin el fragor de la polémica que se desató hace casi dos semanas, analizan que “lo que pasó fue muy triste. Da más tristeza que bronca, porque no estábamos tan lejos en la negociación para acordar. Esta semana seguirán las reuniones y probablemente haya una definición sobre el tema”.