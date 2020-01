La relación de Kobe con Ginóbili: "Tendría diez anillos si Manu no hubiera jugado"

Han jugado en el mismo puesto. Se enfrentaban, se marcaban. Y luego se elogiaban. A tal punto llegó la relación de respeto entre Manu Ginóbili y Kobe Bryant, que terminaron como buenos amigos, una relación trunca de ahora en más por el trágico accidente de la estrella de LA Lakers al caer este domingo su helicóptero en Los Angeles.

En el cierre del Mundial de básquet que se llevó a cabo el año pasado en China, donde la Selección argentina perdió el partido definitorio contra España, Kobe (que tenía el rol de embajador del torneo) y Emanuel Ginóbili estuvieron sentados juntos en el encuentro de semifinales.

"Fue divertido sentarme con él porque ve el juego como yo, de manera muy analítica. Antes solíamos competir el uno con el otro y es bueno que ahora me hable y me diga qué piensa. Nunca nos enfrentaremos de nuevo, ahora sólo será hablar de estrategia. Estuvo bien ponernos al día porque hace mucho tiempo que no hablábamos", había asegurado Kobe, quien se cruzó con Manu cuatro veces en los Playoffs de la NBA.

En 2002 y 2013 San Antonio Spurs se quedó con la serie, mientras que en 2004 y 2008 fueron para Los Angeles Lakers.

"Estaba bastante enojado con Manu, porque si no hubiera estado ahí tendría diez anillos. Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es un competidor extremadamente inteligente", había declarado el ex escolta de Los Angeles Lakers, que a lo largo de su carrera consiguió cinco campeonatos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), mientras que Manu obtuvo cuatro (2003, 2005, 2007 y 2014).

Enterado de la noticia este domingo, Ginóbili publicó un mensaje en sus redes. "Devastado", escribió, todavía en shock. El mundo del deporte lo llora…

