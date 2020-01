Leiza Grill tendrá otra experiencia en el midget de Buenos Aires

La bahiense Leiza Grill fue invitada nuevamente por Carina Andrea Violante para participar de una fecha de invitados en el Midget de Buenos Aires.

La competencia se desarrollará el próximo sábado 1 de febrero, inmediatamente después del desarrollo de la undécima fecha del Estival de Midget local.

"Son categorías muy distintas. Es más, me gusta más la sensación de correr en los midgets de Buenos Aires, tal vez porque no tienen tanta jaula o tantos caños y vas más libre. Además, la largada y la velocidad que alcanzás al final de la recta es diferente", mencionó en diálogo con el programa Mejor Vuelta, de LA BRÚJULA 24.

"Ellos no tienen un club que los ayuda como tenemos nosotros. Son los pilotos los que alquilan el predio y los que le pagan a los bomberos, a la policía y todo. Además, tiene un cupo de gente que puede asistir. El otro día miraba fotos suyas y estaban acomodando y cortando el pasto de los alrededores del predio", agregó.

Para Leiza será su tercera participación en este tipo de competencias, que tiene un sistema bien diferente al que observamos todos los viernes en el Héctor Evaristo Plano.

"Allá hay clasificación para poder entrar a las series. La clasificación y las series las corre el invitado y de acuerdo a los resultados, el titular participa en las semifinales", comentó.

Con respecto a su balance en las nueve fechas que se llevan disputadas en el torneo bahiense, Leiza no está del todo conforme.

"El auto da para más, pero me falta a mí. Le tomé un poco de desconfianza y tengo que mejorar. Si bien me encantaría clasificarme al Playoff, no me vuelvo loca. Quiero bajar el número", explicó.

Leiza aparece 22°, con 50,50 puntos, a 28,25 de Luciano Benedetti, el último piloto que hasta el momento se encuentra clasificando a la instancia definitoria.