Jonatan Castellano: "Estoy muy entusiasmado con mi regreso al TN"

El Turismo Nacional sigue sumando nombres de peso de cara a la temporada 2020 y el último que se metió en esa lista fue Jonatan Castellano.

Pinchito se sumó en las últimas horas al GC competición y será uno de los animadores de la fecha inaugural que se disputará en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, el próximo 21, 22 y 23 de febrero.

"Estoy muy entusiasmado por mi regreso a una categoría donde siempre me fue muy bien. Intentaré adaptarme lo más rápido posible al auto", dijo el oriundo de Lobería en contacto con el programa Mejor Vuelta de LA BRÚJULA 24.

"Tenía ganas de estar en la categoría desde hace tiempo. El año pasado, al estar al frente del equipo ( el Castellano Power Team), no quedaba del todo prolijo que también corriera. Pero desde la primera carrera como director deportivo, ya extrañaba mucho, por eso y si bien me falta juntar una parte del presupuesto, voy a estar presente en la categoría", explicó.

Castellano ocupará el lugar de Julián Santero en la estructura de Gustavo Cano y compartirá equipo con el juvenil Martín Chialvo.

"Confío mucho en el equipo y creo que podemos pelear cosas importantes. Contamos con la experiencia del Pejerrey Belloso, en un equipo que ya tiene cuatro títulos en su haber. Además, están los hermanos Riva en los motores y recientemente se sumó Carlos Serpero a la estructura", dijo.

Según relató durante la entrevista, Castellano conserva algún recuerdo de su paso por Bahía Blanca.

"Si no me equivoco fue con la Fórmula Renault en la temporada 2002 o 2003. Me acuerdo del sector de los chanchos, que era de las zonas más difíciles y más entretenidas del país", dijo.

Este año será particularmente activo para Pinchito, ya que además de su regreso al TN, estará presente en el TC y en el TC Pick Up (irá con una FIAT Toro).

"Este año me tocará cambiar el rol. Pasaré de estar encima del equipo y de las empresas familiares a dedicarme a la parte de ser piloto. Estoy por cumplir 35 años y creo que tengo tiempo para trabajar con la familia. Sin embargo, el tiempo para ser piloto se me va acortando cada vez más", destacó.

SU BALANCE DE LA TEMPORADA EN EL TC

"Tenía la vara muy alta des´pués de ser subcampeón. Si bien llegué con chances matemáticas de ser campeón a la última fecha y con la victoria en el bolsillo, no se pudo dar. Creo que cometimos errores y tendremos que seguir aprendiendo en medio de un automovilismo cada vez más complicado", dijo.