Fernando Caputo: "Estoy muy ilusionado con repetir el título"

A los cambios siempre hay que darles tiempo. Y Fernando Caputo, el campeón defensor de Midget, lo comprobó esta temporada.

Tras pintar el N° 1 en los laterales, Feti decidió montar un nuevo proyecto, con una unidad completamente renovada.

En el medio, y mientras el Estival 2019/20 ya estaba en marcha, tomó decisiones de orden familiar, que también afectaron su rendimiento en pista.

Por eso y tras un arranque sin los resultados esperados, Caputo disfruta de un muy buen presente. De hecho, aparece 3° en las posiciones y con la tranquilidad de ya tener asegurada la victoria (se impuso en la 5° fecha) que lo deposita en el Playoff y que lo habilita a volver a pelear por la corona.

"Estoy muy ilusionados con repetir. El auto funciona muy bien y me tengo mucha fe", dijo el campeón defensor en diálogo con el programa MEJOR VUELTA, de LA BRÚJULA 24.

"El campeonato está muy parejo y en estas últimas fechas de la fase regular habrá mucha pelea porque todavía quedan protagonistas importantes por clasificar. De todos modos, los que vamos a terminar peleando vamos a ser más o menos los mismos", relató Feti.

Conocer en detalle su nueva unidad y también llegar un poco más descansando a la fecha de cada viernes, fue determinante para la evolución y el crecimiento en la tabla de posiciones.

"Cuando arrancó la temporada todavía vivía en Sierra de la Ventana. Habíamos tomado esa decisión por mi hijo (padece problemas respiratorios), pero significaba un desgaste tremendo. Iba y volvía todos los días por mi trabajo. Incluso, en algunas ocasiones, me hacía una escapada al mediodía para estar un rato con los nenes", contó.

"En una de las primeras fechas, Fernando (Saldamando) me vino a ver y me encontró dormido. No daba más. Y en una categoría tan pareja, tenés que estar con todas las luces", comentó.

Por eso y con el aval de su familia, decidieron regresar a vivir a Bahía Blanca y probar nuevamente cómo responde la salud de su hijo.

"Por ahora viene bien. Esperemos que siga así. Si no veremos qué hacemos"; dijo.

Vuelve la actividad

Tras el receso veraniego, este viernes se disputará la 10° fecha del campeonato Estival de Midget 2019/20.

Será una fecha clave, ya que una vez finalizada restarán dos programaciones para conocer cuántos y quiénes serán los pilotos que clasificarán a la instancia de Playoff, donde se definirá al campeón de la categoría.

Por el momento, los clasificados por haber conseguido una victoria al cabo de la fase regular son: Esteban Mancini (3 triunfos), Roy Altamirano, Luciano Franchi, Fernando Caputo, Claudio Roth, Emiliano Urretabiscaya y Sebastián Burgos.