Mancini: "No pensaba conseguir un triunfo después de varias fechas malas"

Después de varias fechas para el olvido, el medanense Esteban Mancini no esperaba reencontrarse tan rápido con el triunfo.

Es más, según comentó en comunicación telefónica con el programa Mejor Vuelta, que se emite por LA BRÚJULA 24, el bicampeón de la categoría tenía miedo de repetir lo que le sucedió la temporada pasada, donde tras un buen arranque, una serie de problemas hicieron que pinte el 13 en los laterales.

Sin embargo, el último viernes se adjudicó la novena del campeonato Estival de Midget y completó la primera mitad del certamen con tres triunfos, lo que le otorgará un total de nueve puntos (3 por cada éxito) de cara al inicio del Playoff, instancia en la que se definirá al campeón de la temporada.

"Salió todo mejor de lo que habíamos planeado. No pensábamos conseguir una victoria después de tres fechas tan malas. Nos habían pasado muchas cosas y hasta se nos rompió el motor en la última fecha. El viernes, después de la serie, el auto me encantó. Andaba rapidísimo y metimos un muy buen tiempo corriendo en la novena serie”, explicó el Patito,quien completó la fecha sumando 27 puntos y que ahora se ubica cuarto en la tabla general.

“No se si estaba preocupado, pero sí teníamos miedo que nos sucediera lo mismo que la temporada pasada, cuando ganamos la segunda fecha, anduvimos bien un par de jornadas más y después no pudimos encontrar nunca más el rumbo. Ahora parece que la tendencia se revirtió más rápido y eso nos tranquiliza”, expresó.

Para Mancini, tanto esta temporada como la anterior vienen siendo un tanto extrañas, pero según su visión, el sistema de definición bajo Playoff es lo que lo vuelve así.

“Es un torneo extraño, pero no tanto como el de la temporada pasada. Creo que se ha conseguido una regularidad en cuanto al estado del piso, y ojalá que se mantenga así. Hay tracción y eso me gusta. El campeonato se pone así por el sistema. El Playoff te lleva a eso. Una vez que conseguís la victoria, te dedicás a probar elementos, algo que en un torneo bajo la modalidad normal, no se haría. Todos nos dedicaríamos a sumar en todas las fechas lo más que se pueda. Para mí tendría que haber un beneficio más grande por ganar la fase regular o que los pilotos se lleven un porcentaje de los puntos que suman durante el tramo regular a los Playoff”, aseguró.

“El cambio de las semifinales es un acierto. Se valoriza mucho más terminar primero y creo que se están viendo buenos espectáculos. Antes se priorizaba seguir al líder y tratar de hacer un buen tiempo. Ahora se busca el sobrepaso a toda costa”, completó.

El descanso para Mancini llegará la próxima semana, aprovechando el receso en el certamen (la décima fecha se desarrollará el próximo 24 de enero).

“Estamos terminando unos trabajitos para poder irnos el fin de semana a disfrutar unos días con la familia. En cuanto al midget, tengo que sacar el motor y mandárselo a Patricio (Venturino) para que lo arme. En la semana repasaremos para que no se caiga nada”, contó.