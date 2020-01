"Después de lo vivido en la serie y la semifinal, la final la salí a disfrutar"

Micaela Mata vivió su noche soñada en la novena del Estival de MIdget. A la primera victoria en series clasificatorias le sumó un tercer lugar en las semifinales, lo que le valió ingresar a la final por primera vez.

La jovencita de 19 años, surgida de la Escuela de Midget, atribuyó su buen rendimiento al hecho de largar desde la primera fila.

0“Desde que arrancó el campeonato estábamos buscando de largar en la primera fila. El sorteo salió bien, nos tocó la sexta serie y desde el tercer cajón. Cuando el auto largó, picó en punta, lo liberé rápido y después me dediqué a tratar de ser lo más prolija posible”, expicó durante su visita al programa Mejor Vuelta, que se emite por LA BRÚJULA 24.

"Hace cinco fechas que vengo con la misma puesta a punto. No hicimos nada especial, creo que fue simplemente un buen sorteo y el hecho de largar desde la primera fila. De todos modos, en la fecha anterior ya había entrado en la prefinal”.

En la novena fecha, Mica sumó un total de 9 puntos, lo que le permitió escalar al puesto 53 en la tabla de posiciones.

“Veníamos con otra expectativa. Estaba en el puesto 82 y me veía muy lejos del objetivo que era meterse entre los 40 para estar en la Clase I y para largar en los Playoff siempre de primera fila”.

La adaptación a la categoría y a su nueva unidad, son todavía desafíos que Mata tiene que seguir cumpliendo.

"Todavía siento que me falta un montón. Estoy cómoda, pero no siento que esté haciendo las cosas en el tiempo adecuado. De todos modos, creo que es cuestión de tiempo y de correr más carreras con este chasis que es nuevo”.

De todos modos, nadie le podrá quitar esa sensación única de haberle corrido mano a mano a pilotos de muchísima experiencia.

“Cuando vi que largaba las semifinales al lado de Esteban (Mancini) de Urreta (Emiliano Urretabiscaya) y de Kevin (Altamirano) dije ´¿qué hago yo acá? Pero largué bien, casi a la par de Esteban y si bien me costó cerrarme, pude quedarme con el tercer puesto”, dijo.

“La final la salí a disfrutar. No podía creer que estaba ahí. Intenté cuidar y no arriesgar. En la final van a un ritmo aún superior. Los líderes te llevan y te obligan a que vayas más rápido. Ahora espero mantenerme y poder llegar a otra final lo más rápido que se pueda”, agregó.

Sus comienzos

La historia de Mica Mata tiene rasgos particulares. Una amiga (Zoe Alvarez) fue quien la llevó por primera vez a la pista hace unos 10 años aproximadamente.

El flechazo fue instantaneo y al poco tiempo, le pidió a su papá que le comprara un micromidget.

“Empecé a ir a los midgets hace 8 o 9 años. Una amiga de la escuela corría en Micromidget (Zoe Alvarez) y ella me convenció para que me sumé. Nos estábamos yendo de vacaciones y mi papá fue a ver un micromidget y lo dejó señado. Así fue que lo fui convenciendo para que me acompañe y fuimos a la última fecha de aquel campeonato. Ahora es tan fanático como yo”, contó Mata.