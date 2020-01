Un intendente descartó un show de Abel Pintos para comprar una ambulancia

Por estos días, el bahiense Abel Pintos disfruta de las playas de Punta del Este mientras gira por la costa uruguaya. Acompañado de su novia, Mora Calabrese, el cantante transita una temporada con una agenda sumamente cargada, que además de shows en el país vecino, contempla espectáculos en varios puntos de Argentina.

Con tal demanda de shows y una trayectoria tan extensa, el cachet del artista no resulta nada sencillo de afrontar para las productoras u organismos públicos que deseen contar con su presencia en un evento. De hecho, en las últimas horas, se supo que un intendente rechazó la contratación del cantante por ese motivo. En su lugar, el funcionario eligió invertir la suma que iba a pagarse al músico, en salud pública.

Se trata del intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, que decidió usar ese dinero en "revalorizar a los artistas locales" y comprar una ambulancia para el distrito de Guanchín. Según informó el equipo del jefe comunal, la edición del festival Navidad en los Cerros de este año, a diferencia de otras, será con artistas locales. Además, se supo que la entrada será un bono contribución y que, con lo recaudado, se comprará el vehículo sanitario.

"Los altos costos que significan los artistas nacionales, teniendo en cuenta la situación económica del país, no lo justifican", explicó Brizuela y Doria. "La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actúe unos minutos y luego se vaya a casa con 6 millones de pesos", disparó. Además, subrayó que "el Estado está para brindar soluciones", por lo que el Municipio no invertirá una suma tan alta en un evento.

(Fuente: La Nación)