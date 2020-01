Denunció que le habían robado el auto, pero se lo había llevado su ex pareja

La preocupación y la bronca de Lucas Timpanaro al salir de su casa y no encontrar el auto que había dejado estacionado en Alsina al 500 lo llevó a hacer la denuncia a la policía y a salir hoy a contactarse con el móvil de LA BRÚJULA 24.

"Ayer lo dejé a eso de las 10 de la noche y después, a las 2 de la madrugada, salí y me di cuenta que faltaba. Recorrí un poco para ver si en realidad me había confundido de lugar, pero no", dijo. "Ya están todos avisados por si aparece, me quedé con la llave en la mano", agregó.

Finalmente, la historia del Renault Clio de color blanco y modelo 2015 tuvo una insólita resolución.

Tras recabar información, efectivos policiales confirmaron que el vehículo estaba en manos de su ex pareja, Nuria Perín (37) y que el auto está a nombre de la mamá de Perín, María Josefa Fernández.

"Nos pareció raro que se hubieran llevado un auto con llave codificada. Por eso nos pusimos a averiguar y llegamos al domicilio de la ex mujer del denunciante y nos encontramos con el auto", explicaron fuentes policiales consultadas por LA BRÚJULA 24.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Primera.

"No había buena relación entre el hombre y su ex, pero no existe ningún delito, porque la mujer tenía copia de la llave y los papeles a su nombre", agregaron.

Finalmente, la policía se comunicó con Timpanaro para mencionarle que al no tener un certificado de compra y venta del automotor, quedaba sin efecto el pedido de secuestro del Clío.