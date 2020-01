Se reacomoda el Concejo

LA VENTANITA

A diferencia de los últimos años, en los que hasta era difícil recordar cuántos bloques había en el Concejo Deliberante, este 2020 tendrá solamente tres: el oficialista Juntos por el Cambio; el opositor Frente de Todos; y el unipersonal de la ex Cambiemos, Gabriela Schieda.

Por ello, ya comenzaron los planes para reacomodar la estructura de durlock de las oficinas para lograr que los ediles estén más cómodos.

Así, la idea es que el ala de la izquierda del primer piso de Sarmiento 12 quede en forma completa para Juntos por el Cambio; el ala derecha, para el Frente de todos, y el sector ubicado al final del pasillo principal se subdivida. Una parte será para los empleados de Legales, otra para hacer una sala de reuniones y en donde se pueda atender a la prensa, y una tercera parte podría quedar para la “Tana”.

Esta sección pudo saber que el presidente del HCD, Fernando Compagnoni, maneja algunas posibilidades, aunque ésta sería la más adecuada por varias razones; entre otras, porque de esta forma Schieda podría contar en su oficina con una ventana que dé al exterior. Sería toda una cortesía para la dirigente que estuvo en medio de tantos entredichos y movimientos políticos desde que asumió su cargo. ¿Podrá disfrutar de algo de luz natural? Veremos…

SE VIENEN LOS BAÑOS INCLUSIVOS EN LA UNS

Hace poco tiempo sorprendió una noticia que estaba relacionada con la Universidad Nacional del Sur. El Concejo Superior, que es uno de sus órganos de gobierno, dictó una resolución para que existan baños con perspectiva de género en todos los edificios de la casa de altos estudios.

Entre otras características, a los sanitarios se les deberá cambiar la identificación clásica por las de “feminidades”, “masculinidades”, y “baño no binarie”. Una de las fundamentaciones de la medida es que “los sanitarios son uno de los pocos espacios segregados que refuerza el binarismo hombre–mujer mediante un dispositivo físico arquitectónico”.

Los nuevos baños se están reacondicionando en estos momentos, ya que se aprovecha el receso en las cursadas, y funcionarán tanto en el cuerpo B del complejo de Avenida Alem como en los edificios de las Escuelas Medias dependientes de la UNS. Las obras, que también contemplan reparaciones y modernización de todas las instalaciones, costarán unos 6 millones de pesos.

OPERATIVO SOL Y REUNIONES EN LA PLATA

Como ocurre todos los años, ya arrancó el Operativo Sol en las localidades turísticas de la Provincia. En nuestra región inició la semana pasada con 137 efectivos para el ámbito de la Departamental de Bahía Blanca, que abarca Monte, Pehuen Co, Sierra y Villa Ventana, La Salada, San Blas y Patagones.

“Está muy tranquilo. En la semana hay muy poca gente. Se nota que están haciendo turismo gasolero. Hasta es poco el movimiento en las rutas”, fue la reflexión que le dio un experimentado policía a Bahía Indiscreta.

Como ocurrió en estos últimos años, los efectivos que se trasladaron a esos destinos son egresados de la Escuela de Policía, por lo que no habrá menos uniformados patrullando Bahía ni las otras ciudades que no se consideran turísticas.

Por otra parte, ya se iniciaron las reuniones de rutina entre los superintendentes y las nuevas autoridades provinciales en materia de seguridad. Los jefes departamentales seguramente viajarán a La Plata luego de que concluya el Operativos Sol, ya que mientras dure deben recorrer cada distrito para controlar la “operatividad”.

Sobre posibles cambios de comisarios en las distintas dependencias bahienses, hasta ahora no trascendió ninguno aunque tampoco se descartaron. Seguramente, de darse, se realizarán después de marzo. Y en relación a la Policía Local, respecto a si continuará o no existiendo como se la conoce hasta ahora, una alta fuente policial le indicó a esta sección que “continúa trabajando normalmente. No tengo conocimiento de que se esté tratando una disolución”.

BUENOS PIBES, PERO VERDES

A menos de un mes de haber desembarcado en la Gobernación, Kicillof ya recibió a casi todos los intendentes para escuchar sus reclamos, lo que demuestra un buen gesto. Pero con gestos no se hace política: los jefes comunales pidieron fondos. La respuesta, en muchos casos, quedó en stand

by por los problemas financieros de la Provincia. En el caso de Bahía Blanca se esperan respuestas sobre el subsidio al transporte y varias obras.

Pero más allá de las cuestiones puntuales, varios de los que pasaron por el despacho del Gobernador remarcaron su amabilidad pero a su vez hicieron hincapié en cierta inmadurez política. “Axel y su gente son buenos pibes pero todavía están verdes. Esto es la Provincia de Buenos Aires, tenés que estar con el cuchillo entre los dientes y meterte en el barro. Hay que hacer política clásica para resolver ciertos problemas, tiene que apoyarse en los intendentes con mayor experiencia del Conurbano y no despreciar su experiencia”, describió ante Bahía Indiscreta un histórico dirigente peronista de la Sexta Sección.