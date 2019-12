Meteorólogo bahiense salió al cruce de popular humorista que criticó a los pronosticadores

Siempre polémico en sus redes sociales, esta vez Migue Granados utilizó su cuenta en Twitter para expresar su enojo contra los pronosticadores del clima. Y lo hizo mediante un exabrupto. “Los meteorólogos son la peor mierda que hay”, escribió. ¿Si no es demasiado por salir sin paraguas un día de lluvia o al revés? Se ve que para el humorista no, ya que continuó: “Los que laburan para el clima del teléfono, los del diario. Todos. No pegan una y siguen laburando. ¡Ojalá se mueran de hambre, hijos de la re mil mierda! Y siempre la excusa es que el clima cambia, claro”.

Los meteorólogos son la peor mierda que hay. Los que laburan para el clima del teléfono, los del diario. TODOS. No pegan una y siguen laburando. Ojalá se mueran de hambre hijos de la remil mierda! Y siempre la excusa es que el clima cambia, claro 🤷🏼‍♂️ — Migue Granados 🍿 (@miguegranados) December 29, 2019

Alertados por los más de dos millones de seguidores que el cómico tiene en esta red social, muchos meteorólogos salieron a contestarle. Algunos lo hicieron con explicaciones más técnicas de cómo se pronostica el clima, mientras otros optaron por responderle en los mismos términos, atacándolo por su trabajo e, incluso, por su aspecto físico.

Tenes razón Miguel ... pero Te digo que vos seguís laburando de humorista y sos de lo más flojo qué vi. Lo que vos haces es un robo. Agradécele mucho a tu viejo que a él si le debes mucho! SOS muy malo y el típico gordo chanta . Un beso — Clima En Capital (@climaencapital) December 30, 2019

En el caso de José Bianco, por ejemplo, optó por responder con ironía: “Acepto. Pero ponete a laburar que repetís el chiste 3 veces al año. Largá la pelopincho”. Y después, el meteorólogo de TN se dedicó a contestarle a algunos de sus seguidores diciendo que el tuit de Granados no estaba dedicado a él porque, casualmente, por estos días está de vacaciones y no difundió ningún pronostico.

Acepto. Pero ponete a laburar que repetís el chiste 3 veces al año . #Gova . Larga la pelopincho https://t.co/Kv562QH6cn — José Bianco (@Josebianco10) December 30, 2019

Finalmente, el enfrentamiento entre Granados y los trabajadores del clima se hizo furor en las redes. Y desde la cuenta de Meteorología de la República Argentina también salieron a rechazar los dichos del cómico. “Repudiamos la falta de respeto de Migue Granados a toda la comunidad meteorológica de la República Argentina. No vamos a tolerar bajo ningún punto este tipo de actitudes, que habla más sobre su persona y lejos de una crítica constructiva”, publicaron.

Repudiamos la falta de respeto de @miguegranados a toda la comunidad meteorológica de la República Argentina. No vamos a tolerar bajo ningún punto este tipo de actitudes, que habla más sobre su persona y lejos de una crítica constructiva. https://t.co/IeD0Bo0SBB — Meteorología de la República Argentina (@MetRAnoticias) December 30, 2019

En esta instancia, el humorista no tuvo más remedio que explicar a qué se debía su enojo. “El quilombo que armé por putear a los meteorólogos, ni que hubiese puteado a Favaloro. Simplemente me cagaron un viaje de fin de año con una supuesta tormenta de 5 días que nunca ocurrió”, confesó tratando de bajarle los decibeles al enfrentamiento.

Por otra parte, Migue se refirió a los que lo agredieron haciendo referencia a su padre, Pablo Granados. “Me encanta cuando los que no me bancan y me bardean con ‘si no fuese por tu viejo laburarías en una ferretería’. Lo que no saben es que tener una ferretería es mi sueño”, dijo. Y concluyó con una humorada: “Bueno cierro tema meteorólogos porque como dijeron que en Uruguay llovía 10 días seguidos, cosa que no pasó; me vine al Caribe. Besos”.

Fuente: LB24 / Infobae.