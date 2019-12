La puede contar: "El poste de luz me cayó a cinco centímetros"

Mabel Martínez la puede contar. Siente que su vida corrió serio riesgo el sábado por la mañana cuando transitaba por la Plaza Rivadavia y, una columna que sostenía un pasacalles se desplomó a muy poca distancia de su humanidad.

"El poste me pasó a cinco centímetros. Eran las 9:30, iba a abrir el local donde trabajo y, cuando iba a cruzar la plaza, se desplomó la columna de alumbrado. Vi algo oscuro que se me venía encima. Algunos vidrios me provocaron pequeños cortes superficiales en las piernas. Seguí caminando pero metros después me detuve y saqué algunas fotos", enfatizó Martínez, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Vi que unos taxistas observaron la situación, pero yo no me detuve en el lugar. El cuerpo me empezó a temblar unos segundos después y me di cuenta de que pudo haber tenido un desenlace fatal".

"Desconozco del tema, pero si la columna está en condiciones es imposible que se quiebre. Es algo que estaba en malas condiciones. Pudo haber influido el viento y el pasacalles, pero el poste de la luminaria no estaba apto", sostuvo la mujer, aún shockeada por la situación.

Y cerró resaltando: "Uno no puede caminar pensando en qué es lo que se te va a caer. Voy a ir a la Municipalidad para dejar asentada la denuncia y que controlen. Para eso pagamos impuestos y a ellos les pagamos sus sueldos. Es una locura que haya ocurrido esto".