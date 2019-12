"Estos tiburones son inofensivos y no atacan a las personas"

Después del rebote mediático que generó la viralización de las imágenes tomadas en Monte Hermoso, donde se veía a un tiburón nadando en muy pocos centímetros de agua, desde el balneario buscaron llevar tranquilidad.

Al respecto, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, la directora del Museo de Ciencias Naturales de aquella ciudad, Natalia Sánchez, aseguró que “los tiburones que habitan el mar argentino no son agresivos. Son inofensivos, no atacan a las personas. En otros lugares del mundo otras especies sí atacan, pero no ocurre acá”.

Pese a que el video que circula no es de la mejor calidad, Sánchez pudo confirmar que “se trató de un juvenil (cría) de la especie bacota. Pasando la desembocadura es bastante común verlos e incluso pescarlos de costa. Es raro que se acerquen tanto a la orilla y en el centro, pero creemos que pudo haber sido por alimentación”.

El avistaje se dio entre el Complejo del Sol y el Club Monte Hermoso.

Tratando de concientizar a la población, la directora reflexionó, mencionando que “nosotros hacemos uso de un atractivo turístico, pero tenemos que tener en cuenta que allí habitan un montón de animales. Cuando aparecen lobitos marinos también le pedimos a la gente que los dejen tranquilos y no los toquen, ya que cada animal tiene un protocolo de rescate”.

Siguiendo esa línea, reafirmó que “con ningún animal se recomienda que lo manipulen, ya sea porque pueden transmitir enfermedades o pueden lastimar. Lo que deben hacer es avisan al Museo, al guardavidas, salir del agua, no manipularlo. Si está en la orilla, no mojarlo porque se le puede generar hipotermia, ni alimentarlo”.

Vale recordar que la reglamentación vigente en la provincia de Buenos Aires establece que los tiburones de las especies escalandrún, bacota (Carcharhinus brachyurus), gatopardo (Notorynchus cepedianus), martillo (Sphyrna zygaena) y cazón (Galeorhinus galeus), solamente pueden ser pescados con caña mediante la modalidad “pesca y devolución”.