El drama de Daiana: la lluvia arrasó con su casa y necesita ayuda

Las precipitaciones que copiosamente cayeron desde las 8 y totalizaron más de 20 milímetros en menos de una hora dejaron consecuencias en distintos barrios de la periferia bahiense, donde varias familias sufrieron las feroces consecuencias por la precariedad de sus viviendas.

Daiana vive con sus tres pequeños hijos en España al 2000, a la altura de avenida Arias al 500, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 contó la pesadilla vivida a primera hora de hoy.

"La tormenta nos despertó, me levanté porque se me llovía la casa por todos lados. Se mojó todo. Perdí papeles y documentos porque acá adentro era una catarata de agua", sostuvo la mujer, en el programa "Tal Cual Es".

Además, relató los momentos de mayor tensión, al intentar evitar perder sus pocos electrodomésticos: "Casi me quedo pegada desenchufando los alargues que estaban en el piso", al tiempo que sostuvo: "Da mucha impotencia. Vivía en los dúplex del barrio San Martín, me hicieron un juicio y me desalojaron".

"Perdí todo. Tengo cuatro hijos y no nos quedó nada. Con la asignación compré chapas y tirantes. Vivimos en un ranchito. Mis hijos tienen 12, 8, 7 y el más chico de un año y medio", mencionó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, mencionó que "necesito colchones, zapatillas para los nenes y mercadería. Todo nos sirve porque todavía estoy sacando agua. Mis nenes están en la casa de mi hermano".