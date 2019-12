Carlos terminará 2019 con una sonrisa: apareció Falucho, su perro perdido

La historia de Carlos Quiroga, un joven oriundo de Hilario Ascasubi que había ofrecía un su auto para recuperar a su perro se hizo viral en los últimos días.

La insistencia de Carlos con los posteos y la ayuda de decenas de mascoteros que se sumaron a colaborar, consiguieron el milagro y mañana, este peón de campo levante la copa y cierre 2019 con una sonrisa.

Falucho apareció en el barrio Maldonado de nuestra ciudad y el domingo se reencontró con su dueño.

"En estos días recibí muchísimas llamadas con perros parecidos. Pero el sábado, se comunicó un muchacho llamado José Acosta diciendo que él lo tenía. Me mandó una foto y efectivamente sí era", mencionó.

Ni bien lo vio, Carlos emprendió viaje para reencontrarse con su fiel amigo, con quien comparte vínculo desde hace casi 6 años.

Carlos le ofreció su auto como recompensa (un Volkwagen Gol), aunque José no lo aceptó.

"Como no tengo dinero en efectivo, porque la temporada de la cebolla recién está empezando, le voy a llevar un cordero y algún presente", prometió en comunicación con la redacción de LA BRÚJULA 24.

En su cuenta de Facebook y en el posteo que este medio realizó oportunamente, se replicaron mensajes afirmando que este joven utilizaba al perro para la caza.

"Acá en la zona es una práctica común. Cuando era más chico, alguna vez lo he llevado a cazar, lo reconozco. Pero puedo decir que hace mucho tiempo que Falucho no pisa un campo. No se mueve de mi casa. Está muy bien cuidado y alimentado", explicó.

La repercusión en los diferentes medios, la potencia de las redes sociales y la ayuda de mucha gente hizo que Carlos y su mascota pudieran reencontrarse en apenas unos días.

Una historia con final feliz...