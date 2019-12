El polémico once ideal de la década que armó la revista France Football

Comenzó la cuenta regresiva para el final del año. El 2019 quedará en el pasado para darle paso a una nueva década en la que cientos de futbolistas de élite dejaron su huella. Con la intención de juntar en un once ideal de los últimos 10 años, la prestigiosa revista France Football, encargada de entregar el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada, elaboró una plantilla impresionante.

Sin embargo, su decisión fue muy cuestionada por los fanáticos, quienes consideraron que dejó afuera de la lista a futbolistas de renombre y que merecían formar parte del equipo de estrellas.

“¿Qué entrenador no soñaría con algún día liderar este equipo?”, se preguntó el articulo entendiendo que cualquier técnico estaría dispuesto a ser el líder de un grupo plagado de figuras.

Iker Casillas se convirtió en el dueño del arco. La revista francesa argumentó su elección reconociendo su extensa y exitosa carrera, además de informar que fue el único arquero que ganó la Champions League, el Mundial y la Eurocopa en la última década. Por otra parte, también consideró que Manuel Neuer y Gianluigi Buffon podrían haber peleado por ese lugar.

En la defensa apareció Virgil van Dijk, el central que salió campeón con el Liverpool de la Champions League y peleó por conseguir tanto el Balón de Oro como el The Best en la pasada temporada. Una elección criticada por los aficionados que cuestionaron la ausencia de Gerard Piqué, entre otros. Sergio Ramos fue el otro futbolista escogido dentro de la zaga central.

En los laterales se produjo otra polémica, producto de la ausencia de Dani Alves, el jugador con más títulos conseguidos en la historia por delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los elegidos en esta ocasión fueron el ex Bayern Múnich Philipp Lahm y el brasileño del Real Madrid, Marcelo.

En el mediocampo, dos ex hombres del Barcelona: Xavi Hernández y Andrés Iniesta acompañaron a Luka Modric, el croata que supo cortar con la hegemonía que reinaba en el Balón de Oro y el The Best de “La Pulga” y CR7. Los mediocampsitas españoles marcaron un antes y un después en el estilo del Barcelona, además de ser referentes mundiales en su posición.

La delantera, una de las zonas seguramente más difíciles de confeccionar por la calidad de futbolistas que pasaron por allí en los últimos 10 años. La revista francesa no dudó a la hora de elegir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El último lugar fue para el brasileño Neymar, quien le ganó la posición a jugadores como Sergio Agüero o Benzema (ganador de cuatro de las últimas 10 Champions League).

Fuente: Infobae