Crecen las chances para que regrese la colonia de verano al club Comercial

Con la presencia de directivos del club y funcionarios municipales, quedó inaugurada oficialmente hoy la pileta del Club Comercial de cara a la temporada estival 2020.

Del acto participó el secretario de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca, Bernardo Stortoni, quien aseguró que "se realizó un gran trabajo" para dejar la pileta en condiciones y que proximamente tendrán nuevas reuniones con la dirigencia de la entidad para que regrese la colonia de vacaciones.

"Es un esfuerzo de la comisión directiva y de mucha gente que se puso a trabajar para que esto funcione. Está todo presentado en la Municipalidad. Hoy la abrimos para el socio y ahora esperamos que regrese la colonia de vacaciones", destacó el presidente de Comercial, Hugo Andreanelli, en diálogo con el programa IngenieroWhite.com, que se emite en LA BRÚJULA 24.

"Trabajamos de sol a sol. Queremos pedirle disculpas al socio por la tardanza en estos trabajos, pero queríamos dejarla en condiciones. Javier Catini nos abrió mucho la cabeza y nos ayudó muchísimo para que quede así", agregó Marcela Grecco, encargada de la pileta.

Los horarios en los que la pileta estará abierta para el socio será de 14 a 20 y sábado y domingos, de 10 a 20.

A su turno, Stortoni mencionó que "siempre el plan A fue dejar a los chicos en Ingeniero White. El plan B era llevarlos a Maldonado para que no se queden sin colonia. Pero viendo el club de esta manera y si la pileta está en condiciones, no tenemos por qué no venir acá".

"Nos tenemos que volver a juntar con los dirigentes. No vamos a tomar determinaciones apresuradas. Puede que arranquemos en el Complejo Maldonado y después nos mudemos. Obviamente se informará con el debido tiempo de anticipación", completó.