Reiteran la necesidad de preservar los lotes desmalezados

Llega el verano, las elevadas temperaturas y, por consiguiente, el riesgo de incendios por la proliferación de pastizales altos en lotes y macizos que se encuentran sin edificaciones habitadas, con la actuación del municipio que puede intimar a sus dueños para que regularice la situación.

A propósito, el titular de Defensa Civil, José Luis Holman explicó en LA BRÚJULA 24 que en lo que respecta a incendios, "la parte más fea de esta tarea se la lleva la gente de bomberos, que son los primeros en dar una respuesta; al tiempo que recordó: "Hay una ordenanza en vigencia, donde cada propietario de lotes tiene que mantenerlos en condiciones".

"Hay muchas formas de hacer un desmalezado y no necesariamente prenderlo fuego. Un poquito de viento que se levante, hace que se pueda complicar a viviendas linderas. Los llamados se pueden hacer al 0800-666-2244", sostuvo Holman en el programa "Bahía Hoy".

Sobre una de las recomendaciones más recurrentes, puntualizó: "Cuando se acumula el pasto que se saca luego de ser cortado, sugerimos que no se lo incendie y se lo retire a través de un contenedor para que no se genere ningún tipo de riesgo. Desde el municipio hay una oficina que se dedica a realizar actas de intimación, pero muchas veces no es suficiente".

"Uno no quiere llegar a la infracción o tomar la intervención. Se pretende que el vecino colabore. Cuando interviene el Tribunal de Faltas, se complejiza la situación. La idea es generar conciencia porque las condiciones del clima no nos favorecen", concluyó el máximo responsable del área.