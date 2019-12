Ofrece un auto como recompensa para recuperar a Falucho, su fiel amigo

La Navidad le trajo el peor de los regalos a Carlos Quiroga, un jovencito que vive en la vecina localidad de Hilario Ascasubi.

Falucho, el perro al que crió de cachorro y que se convirtió en su fiel amigo desde hace casi seis años, desapareció durante las primeras horas del miércoles.

Quiroga sospecha que alguien se lo llevó, teniendo en cuenta que se trata de un galgo.

Y por eso, realizó un particular ofrecimiento a quien pueda suministrarle algo de información o devolvérselo: como no tiene dinero, ofertó su auto, un Volkwagen Gol, como recompensa.

"No es solo un Perro para mi. Es mi compañero y realmente el que se lo llevo es para hacer daño", manifestó en su cuenta de Facebook.

Carlos ofreció su número de contacto para quienes puedan haber visto a Falucho: 2915773196 .

"Me quedan fotos y las miro y no lo puedo creer. Te voy a buscar hasta la muerte mi loco. Estoy mas que seguro que me lo cargaron en algún vehículo y se lo llevaron", mencionó.