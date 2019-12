La romántica foto con la que la China Suárez confirmó su reconciliación con Vicuña

A menos de un mes de haber anunciado su separación, La China Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron su reconciliación con una romántica foto. Los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza estuvieron distanciados durante unas semanas en las cuales él estaba de viaje filmando la serie Inés del alma mía, mientras que ella se fue a los Estados Unidos con sus hijas.

“Estamos separados en este momento. No es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa. Benjamín me enseñó a estar en familia. Éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón. Los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”, había explicado la actriz cuando contó los motivos que derivaron en la crisis de pareja.

Una vez que ella regresó a la Argentina, el chileno también viajó a Buenos Aires y aprovechó para visitar a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación con Pampita- y se reencontró con la actriz y Magnolia, la hija que tienen en común.

En dicho encuentro, los actores dialogaron, lograron superar la crisis e intentaron apostar al amor y a la relación que mantienen hace cuatro años. Luego de la celebración de Noche Buena y Navidad, la China compartió este jueves una romántica foto a través de la cual confirmó la reconciliación.

Si bien en la previa a las fiestas había posteado un video del actor con su pequeña hija en brazos dejando entrever que todo estaba bien entre ellos, ahora eligió manifestarlo a través de las redes sociales. Vicuña festejó Navidad con sus hijos, que viajarán a Punta del Este para recibir el 2020 con su madre, y Roberto García Moritán.

Él, por su parte, pasará Año Nuevo junto a su mujer, China Suárez, y su hija Magnolia en Chile, en donde se quedarán de vacaciones unos días para disfrutar de la playa. Luego, retomarán su actividad laboral.

(Fuente: Infobae)