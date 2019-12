"Nochemala": le roban mientras cenaba en la casa de su hermana

Para Walter Salum, este año la Navidad tiene un gusto amargo. La razón es la inseguridad y en esta ocasión le tocó a él ser blanco de los delincuentes que, aprovechando que había ido a pasar Nochebuena a la casa de su hermana, se alzaron con un cuantioso botín en O'Higgins al 1400.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Salum contó que junto a sus tres pequeñas hijas se acercó hasta el domicilio de su hermana --ubicado a tan solo cuatro cuadras-- y al regresar, minutos antes de 1:30, se encontró con el desolador panorama.

"Al llegar estaba la ventana abierta y la persiana levantada y entraron pese a tener rejas. Se llevaron lo que pudieron cargar, aquello que es chico pero tiene un alto valor económico", comenzó con su relato el damnificado.

Y recordó en el programa "Tal Cual Es": "Es la segunda vez que me ocurre un hecho de esta naturaleza. La anterior el daño fue mayor, porque entraron por la terraza. En esta ocasión nadie vio nada extraño, con los vecinos tenemos contacto permanente respecto a este tema".

"Por lo general uno no sale con miedo de que pueda pasarle algo así. Vivo solo, mis hijas están alternadamente conmigo. La pasaron muy mal porque en los estados del Whatsapp, la mayor (12 años) subió fotos de lo mal que se sentía y del miedo de que yo me quede en la casa. Se fueron con la mamá y a las 4 de la mañana me llamaron para preguntarme si estaba bien". reveló.

Por último, enfatizó: "Vino Policía Científica y al mediodía haremos la denuncia correspondiente. No hay mucho para reflexionar. Te dañan la moral de las criaturas, la tranquilidad y es una sensación muy fea para la familia. No dejan una sola cosa en su lugar. Lo material es intrascendente".

Entre el faltante, puntualizó una Playstation 3, herramientas, una notebook, una computadora de escritorio, indumentaria y hasta un juego para hacer asado. Además, el damnificado consideró que el o los ladrones revolvieron todo porque buscaban dinero.