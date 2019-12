Un senador justificó la falta de ajuste de los políticos: "No hacemos esfuerzo, dictamos normas"

Mientras en la Cámara Alta se debatía el megaproyecto de emergencia económica, un senador del Frente de Todos arrojó una polémica frase para referirse a la falta de ajustes en el Estado y la clase política. Se trata de Carlos Caserio, el senador cordobés que estuvo entre la lista de candidatos de Alberto Fernández para dirigir el Ministerio de Transporte, cartera que, finalmente, quedó en manos de Mario Meoni.

En diálogo con TN, el referente del oficialismo aseguró que la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es una herramienta necesaria para afrontar la situación del país y ayudar a “ese 50% de la población vulnerable que no tiene para comer”. En ese sentido, sostuvo que “lógicamente hacer un esfuerzo es un problema, pero es el único modo”.

Fue entonces que, consultado sobre por qué ese esfuerzo no llega también por parte de la clase política, el senador dejó clara su postura.

“No me parece serio. Yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo. Me parece que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado. La clase política no es un elemento fundacional o productivo del país”, arrojó. Y, afirmando su postura, continuó: “La clase política no es la que hace esfuerzos, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado”.

