Voraz incendio en un depósito de material escolar

Un voraz incendio produjo pérdidas totales en un depósito ubicado en calle Humboldt al 800, en donde se guardaba material escolar, como bancos y sillas.

Minutos ante de la una de la madrugada, debieron asistir al lugar personal de bomberos del cuartel Alberdi, del Central y de la guardia de Defensa Civil. Además, dos camiones regadores de la delegación Centro tuvieron que ayudar a los servidores públicos con más agua, por la magnitud de las llamas. En total trabajaron unas cuatro horas para sofocarlas y para hacer la guardia de cenizas.

Según trascendió extraoficialmente, el depósito incendiado pertenece al Consejo Escolar, aunque hasta ahora no se informó si los materiales afectados estaban en desuso o si eran parte del mobiliario que se reparte a las escuelas del distrito. En el lugar también había dos vehículos, pero no estaban en condiciones de ser usados incluso antes de que se produjera el incendio ya que no tenían motor colocado.

Aun se intenta saber qué fue lo que generó el siniestro, en donde no se registraron heridos, sino solo daños materiales.