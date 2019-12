"Trabajamos para que no sigan los robos", contó un dirigente de Dublin

Julio Lino es el coordinador de la Escuela de Fútbol en el club Dublin y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, relató sus sensaciones luego de un nuevo robo en las instalaciones ubicadas en la esquina de 25 de Mayo y Tierra del Fuego.

"Uno trabaja diariamente para los chicos. Sabemos que en un club de barrio es así. Queremos seguir adelante, dejando un granito de arena para que lo que pasó ayer no vuelva a ocurrir", mencionó Lino, en el programa "Tal Cual Es".

Y agregó: "Ningún chico con contención puede perpetrar un robo a las 10 de la mañana. Yo suelo llegar a esa hora y me lo podría haber cruzado. Ayer entré más tarde porque los proveedores me habían avisado que no iban a pasar en el horario habitual".

"Le llevó diez minutos, revolvió todo, arrancó el televisor que estaba en la pared. Por cómo se manejó, se nota que conocía las instalaciones", destacó en otro segmento de su testimonio radial.

Por último, Lino enfatizó que" dejamos todo en manos de la Policía. Se ve que era un chico muy delgado que actuó rápidamente. No quiero cargar las tintas sobre alguien, nosotros en el club estamos para otra cosa".